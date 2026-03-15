Per i voli da Milano durante le festività pasquali i prezzi superano i 300 euro, con l’allarme lanciato da Assoutenti che segnala come la crisi in Iran abbia un peso sui costi dei biglietti. Le recenti tensioni in Medio-Oriente continuano a influenzare il settore dei trasporti, determinando un incremento delle tariffe per i viaggi in questo periodo di vacanze.

Milano, 15 marzo 2026 – Le crisi di guerra, nello specifico caso quella da poco scoppiata in Medio-Oriente, influiscono come sempre in negativo su turismo, spostamenti e costi dei viaggi. Il caro-voli colpisce anche quest'anno per le festività di Pasqua, con i prezzi minimi dei biglietti da nord a sud Italia che, se acquistati oggi, arrivano su alcune tratte a superare i 400 euro tra andata e ritorno. Bloccato in Thailandia: "Un aereo diretto in Italia costa fino a 9mila euro" Milano tra le più care. Le partenze e gli arrivi negli scali di Milano sono di conseguenza tra i più costosi: si va fino ad oltre i 340 euro. A denunciare è Assoutenti, che ha realizzato giovedì scorso un monitoraggio delle tariffe aeree. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pasqua, quanto mi costi: per i voli da Milano si va sopra i 300 euro. L’allarme di Assoutenti: “Pesa la crisi in Iran”

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