Per i residenti a Parma, la Pasqua del 2026 si prevede più costosa rispetto alle precedenti, con aumenti nelle spese per uova di cioccolato, colombe e viaggi. Le stime indicano che le famiglie dovranno mettere da parte più soldi per festeggiare, considerando i rincari sui principali prodotti pasquali e sui trasferimenti. Le variazioni nei prezzi sono già oggetto di attenzione tra i consumatori.

Dai dolci tradizionali ai trasporti, le feste rischiano di essere più care: aumenti fino al 10% per le uova e tariffe già alte per treni e voli, con il rischio di ulteriori rincari Per i parmigiani la Pasqua 2026 potrebbe tradursi in una spesa più salata rispetto agli anni passati. Tra uova di cioccolato, colombe artigianali e viaggi per raggiungere parenti o mete di vacanza, le famiglie si preparano a fare i conti con rincari importanti. Secondo le associazioni dei consumatori, nei supermercati e nei negozi alimentari i prezzi delle uova di Pasqua hanno già subito aumenti dal 6 al 10% rispetto allo scorso anno. Per un uovo industriale di marca, il prezzo al chilo può superare i 77 euro, mentre nelle catene della grande distribuzione si va dai 7 ai 22 euro a seconda di dimensioni, marca e linea destinata a bambini o adulti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Pasqua più cara anche nel 2026: aumentano uova di cioccolato, colombe e voli. Ecco quanto ci costeranno le festeUna volta è per l’inflazione, un’altra per il cambiamento climatico, un’altra ancora per le tensioni geopolitiche.

Uova di Pasqua e Colombe, le deliziose novità del 2026La Pasqua si avvicina e, come ogni anno, torna protagonista uno dei simboli più amati della tradizione dolciaria italiana: la colomba.

Tutto quello che riguarda Pasqua 2026 quanto spenderà un...

Argomenti discussi: Pasqua 2026: quanto spenderà un parmigiano tra uova, colombe e viaggi.

Pasqua 2026: quanto spenderà un parmigiano tra uova, colombe e viaggiDai dolci tradizionali ai trasporti, le feste rischiano di essere più care: aumenti fino al 10% per le uova e tariffe già alte per treni e voli, con il rischio di ulteriori rincari ... parmatoday.it

Pasqua 2026, Codacons: uova di cioccolato fino al +10%, colombe +3%SICILIA - Anche nel 2026 le famiglie dovranno fare i conti con prezzi più alti per i dolci tipici di Pasqua. Secondo un’analisi del Codacons, acquistare ... newsicilia.it