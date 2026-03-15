Con l’arrivo della Pasqua, torna in scena uno dei simboli più tradizionali della festa: la colomba, accompagnata quest’anno anche da nuove varianti di uova di Pasqua. Le aziende del settore dolciario hanno presentato le loro novità per il 2026, con prodotti dedicati a soddisfare i gusti di un pubblico sempre più attento alla qualità e alla creatività. La stagione pasquale si prepara a riempire le vetrine di dolci colorati e invitanti.

L a Pasqua si avvicina e, come ogni anno, torna protagonista uno dei simboli più amati della tradizione dolciaria italiana: la colomba. Secondo il primo Osservatorio “Divina Colomba” di Goloasi, il grande lievitato di primavera continua a crescere nel segmento artigianale: il 66,1% dei produttori prevede un aumento della produzione, mentre per il restante 33,9% i volumi resteranno stabili. Un mercato diffuso e fortemente legato al territorio, con la maggior parte delle vendite realizzate direttamente in laboratorio e prezzi che, nell’86,1% dei casi, si collocano tra 30 e 40 euro. La versione classica resta la più richiesta, ma cresce l’interesse per varianti al cioccolato e alla frutta, segno di un pubblico sempre più diviso tra tradizione e sperimentazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Uova di Pasqua e Colombe, le deliziose novità del 2026

Articoli correlati

Pasqua nel segno della solidarietà: uova di cioccolato e colombe artigianali per l'HospiceIn vista delle prossime festività pasquali l’associazione Amici dell’Hospice ripropone la raccolta fondi con uova di cioccolata e di colombe...

Laboratorio DolceMente: al via la produzione 2026 di colombe artigianali e uova di cioccolatoDopo un fruttuoso periodo natalizio, il laboratorio di pasticceria sociale DolceMente della cooperativa di comunità iCare lancia la produzione 2026...

Altri aggiornamenti su Uova di Pasqua e Colombe le deliziose...

Temi più discussi: Le migliori uova di Pasqua 2026 al supermercato: la selezione utile; Richiamo di uova di Pasqua al cioccolato fondente Marchesi 1824 per rischio corpi estranei, i lotti coinvolti; Le uova di cioccolato di Gobino per il Salone del Libro; Baci Perugina Pasqua 2026, uova con cristalli Swarovski e nuova Crystal al fondente con arancia.

Cartoni animati a Pasqua 2026: le uova dedicate ai personaggi più amatiDai cartoni per bambini agli anime cult: alcune delle uova di Pasqua 2026 più tematiche tra animazione, gadget e sorprese ispirate a personaggi famosi ... buonissimo.it

Le migliori uova di Pasqua 2026 a tema gaming, e non soloLa Pasqua si avvicina, e anche quest'anno i gamer e non solo possono unire dolcezza e passione con le uova a tema gaming e le loro fantastiche sorprese. spaziogames.it

Dolci con cioccolato delle uova di Pasqua https://blog.giallozafferano.it/cucinoperpassione/dolci-con-cioccolato-delle-uova-di-pasqua-avanzate/ facebook