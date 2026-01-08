L’ostinata pretesa di orgoglio localistico di Marco Castello
Sicily’s calling! Il terzo album del trentaduenne cantautore siracusano Marco Castello – ormai uno dei nomi più chiacchierati della scena italiana – può essere ascoltato e. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Ottimi gli album di Gemitaiz e Marco Castello, che noia il disco di Paky. Bene anche i brani di Mecna, Tricarico e Legno. Le recensioni
Leggi anche: inaugurazione nuove sale operatorie a Pescara: Marco Marsilio orgoglio della regione
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
C’è una fiaba stagionale, discreta ma ostinata, che torna puntuale ogni anno: l’idea che bastino un brindisi ben calibrato e qualche ora di convivialità obbligatoria per sanare mesi di silenzi, frizioni e incomprensioni. Una sorta di miracolo per contatto, di osmos - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.