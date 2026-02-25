“La crisi più terribile della Chiesa è stata provocata non dall’opposizione del mondo, ma dalla corruzione ecclesiastica”. La sesta meditazione, tenuta questa mattina nell’ambito degli esercizi spirituali quaresimali della Curia romana, affronta il tema degli abusi e della corruzione nella Chiesa. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

Papa Leone e gli esercizi spirituali con la Curia romana in VaticanoPapa Leone partecipa a esercizi spirituali con la Curia romana in Vaticano per rafforzare il suo legame con i membri del Vaticano.

Papa Leone, la seconda meditazione degli esercizi spiritualiPapa Leone XIV ha guidato la seconda meditazione degli esercizi spirituali della Curia romana per la Quaresima, concentrandosi sulla riflessione interiore e sulla preparazione spirituale.

Papa Leone e gli esercizi spirituali. Tra i temi abusi e corruzione nella Chiesa

Temi più discussi: Leone XIV: in tempi turbolenti, importante che il Papa abbia la libertà di dire la verità; PAPA LEONE A NAPOLI, PELLEGRINO DI PACE; Papa Leone XIV al Meeting 2026; La Roma di papa Leone: Cambia sempre, ma le buche restano le stesse.

Papa Leone XIV pellegrino fra l’Europa e l’Africa: tre viaggi nel segno del dialogoA fine marzo la visita lampo nel principato di Monaco. Dal 13 al 23 aprile il grande viaggio in quattro Paesi africani: Algeria, Camerun, Angola e ... avvenire.it

'La pace a Kiev è urgente', gli appelli da Francesco a LeoneQuattro anni di incontri, telefonate, missioni. Il Vaticano ha esplorato tutte le vie possibili per porre fine alla guerra in Ucraina. Gli appelli agli Angelus e in altre occasioni non si contano, da ... ansa.it

Principato di Monaco, Africa e Spagna: i prossimi viaggi apostolici internazionali di Papa Leone XIV x.com

Roma ha quattro nuovi vescovi ausiliari: Papa Leone XIV ha chiamato mons. Stefano Sparapani, mons. Alessandro Zenobbi, mons. Andrea Carlevale e mons. Marco Valenti a condividere la guida pastorale della diocesi, tutti sacerdoti di lunga esperienza, radi - facebook.com facebook