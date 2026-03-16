Chi erano il papà e la nonna morti nell' auto sbalzata nel canale | ferite anche le figlie piccole

Una famiglia è rimasta coinvolta in un grave incidente a Caravaggio, in provincia di Bergamo, quando un'auto è finita nel canale, causando la morte di un uomo e di una donna. Le vittime sono identificate come Fabio Saladdino e Adele Villa. Sul luogo sono state trasportate anche le figlie piccole, che hanno riportato ferite. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Fabio Saladdino e Adele Villa, genero e suocera di 38 e 73 anni, sono le vittime dell'incidente di Caravaggio (Bergamo). La ricostruzione Una famiglia distrutta in pochi istanti. Sono Fabio Saladdino e Adele Villa le due vittime dell'incidente automobilistico avvenuto domenica a Caravaggio (Bergamo). Fabio aveva 38 anni, Adele ne aveva 73: erano genero e suocera. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche la moglie di Saladdino e le loro due bambine. La famiglia, originaria di Cernusco sul Naviglio (Milano), stava percorrendo la strada provinciale 185 Rivoltana in direzione di Mozzanica con una Citroen C5 quando si è schiantata frontalmente con una Mercedes Classe C180 che, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sorpasso. 🔗 Leggi su Today.it

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