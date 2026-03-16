Paolo Pazzaglia candidato sindaco della Spezia trovato morto all’interno della sua auto

L’ex candidato sindaco della Spezia, Paolo Pazzaglia, è stato trovato senza vita all’interno della sua auto. La scoperta è avvenuta il 16 marzo 2026 in un’area della città. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.

La Spezia, 16 marzo 2026 – L’ex candidato sindaco alle amministrative della Spezia del 2022 Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all’interno della sua auto. La scoperta è stata fatta da un passante che si era avvicinato al veicolo. Il ritrovamento lungo la strada che collega La Spezia alle Cinque Terre. Chi era Paolo Pazzaglia. Sulla vicenda indaga la questura della Spezia. Candidato con la lista civica 'Spezia al Centro' alle ultime elezioni amministrative nel 2017 e nel 2022, Pazzaglia aveva 52 anni e aveva annunciato la sua ricandidatura anche per il 2027. La scorsa estate era stato indagato dalla Procura della Spezia per diffamazione aggravata, atti persecutori e revenge porn ai danni dell'ex compagna respingendo ogni accusa e denunciando un presunto furto di foto e video dal suo pc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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