L’ex candidato sindaco delle amministrative della Spezia nel 2022 è stato trovato morto all’interno della sua auto. La scoperta è avvenuta oggi, senza che siano stati resi noti dettagli sulle circostanze o sulla causa del decesso. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La notizia ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

La Spezia, 16 marzo 2026 – L’ex candidato sindaco alle amministrative della Spezia del 2022 Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all’interno della sua auto. La scoperta è stata fatta da un passante che si era avvicinato al veicolo. Il ritrovamento lungo la strada che collega La Spezia alle Cinque Terre. Chi era Paolo Pazzaglia. Sulla vicenda indaga la questura della Spezia. Candidato con la lista civica 'Spezia al Centro' alle ultime elezioni amministrative nel 2017 e nel 2022, Pazzaglia aveva 52 anni e aveva annunciato la sua ricandidatura anche per il 2027. La scorsa estate era stato indagato dalla Procura della Spezia per diffamazione aggravata, atti persecutori e revenge porn ai danni dell'ex compagna respingendo ogni accusa e denunciando un presunto furto di foto e video dal suo pc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paolo Pazzaglia, l’ex candidato sindaco della Spezia trovato morto all’interno della sua auto

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