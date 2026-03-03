Firenze in scena i PanPers con lo show ' Terapia di coppia'

A Firenze, i PanPers portano in scena lo spettacolo 'Terapia di coppia' il 3 marzo 2026. Dopo diversi anni di attività, il duo si esibisce in un nuovo show che affronta temi di coppia attraverso la comicità. La performance si svolge in un teatro cittadino, attirando un pubblico vario e desideroso di vedere il duo sul palco.

Firenze, 3 marzo 2026 – Dopo tanti anni qualche screzio è sempre inevitabile. Parola de i PanPers, il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino che venerdì 6 marzo porta sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze “ Terapia di Coppia ”, esilarante show su legami e contraddizioni dell’animo umano..Del resto, la più piccola questione può esplodere in un caso di Stato. È naturale, è umano, basta non mollare. Succede a tutti, anche ai PanPers, che, dopo anni a condividere gioie, dolori, amicizie, stanze di hotel e parcheggi dell’autogrill, dentifrici, spazzolini, splendide donne, saldi delle fatture delle suddette, sogni, speranze e persino il profilo Instagram, hanno forse bisogno di un aiuto per salvare questa coppia decennale prima che si sgretoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

