I Panpers al Massimo con Terapia di coppia

Mercoledì 18 marzo al teatro Massimo andrà in scena lo spettacolo teatrale “Terapia di coppia” interpretato dai Panpers. Gli attori porteranno sul palco questa commedia, presentando una rappresentazione dal vivo davanti al pubblico. L’evento si svolgerà in una delle location più importanti della città e sarà aperto a tutti gli spettatori interessati.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Mercoledì 18 marzo al teatro Massimo si terrà lo spettacolo teatrale “Terapia di coppia” interpretato dai Panpers. Dopo tanti anni qualche screzio è sempre inevitabile. La più piccola questione può esplodere in un caso di stato. È naturale, è umano, basta non mollare. Succede a tutti, anche ai PanPers, che, dopo anni a condividere gioie, dolori, amicizie, nemicizie, stanze di hotel e parcheggi dell’autogrill, dentifrici, spazzolini, splendide donne, saldi delle fatture delle suddette, sogni, speranze e persino il profilo Instagram, hanno forse bisogno di un aiuto per salvare questa coppia decennale prima che si sgretoli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Leggi anche: Al Teatro Cartiere Carrara i Panpers con lo show "Terapia di coppia"

Leggi anche: Firenze, in scena i PanPers con lo show 'Terapia di coppia'

Terapia di Coppia

Contenuti e approfondimenti su I Panpers al Massimo con Terapia di...

Temi più discussi: Paolo Ruffini con Din Don Down–Alla ricerca di (D)Io a San Benedetto (Ascoli); Ficus al Massimo: il market artigianale torna a Roma per un nuovo appuntamento gratuito; Sagre, mercatini e fiere del 7 e 8 marzo 2026 a Roma e nel Lazio.

Terapia di coppia con i PanPers, lo spettacolo al Teatro Cartiere CarraraDopo tanti anni qualche screzio è sempre inevitabile. Parola dei PanPers, il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino che venerdì 6 marzo porta sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Fire ... 055firenze.it

Macerata: terapia di coppia con i PanpersMaurizio Battista ed Enrico Brignano ad Ancona, i Marlene Kuntz a Senigallia, Paolo Ruffini arriva nell'Ascolano. Una guida sui principali appuntamenti nel mese della primavera ... ilrestodelcarlino.it

Ristrutturato il reparto di rianimazione e terapia intensiva dell'ospedale San Giuliano di Giugliano: nuovi spazi e attrezzature per offrire migliori cure ai pazienti - facebook.com facebook

Michelle Obama: «Ho seguito un percorso di terapia di coppia con mio marito» x.com