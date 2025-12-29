Granblue Fantasy arriva ufficialmente su Steam

Cygames ha annunciato che Granblue Fantasy sarà disponibile su Steam a partire dal 10 marzo 2026. La versione, sviluppata appositamente per il pubblico occidentale, offrirà un'esperienza adattata alle preferenze dei giocatori di questa regione. L’uscita rappresenta un’importante tappa per il titolo, che punta a consolidare la sua presenza anche al di fuori del mercato giapponese.

Cygames ha annunciato che Granblue Fantasy approderà ufficialmente su Steam il 10 marzo 2026, con una versione pensata specificamente per il pubblico occidentale. Si tratta di un passaggio storico per il celebre gioco di ruolo, che per la prima volta abbandona l'esclusiva browser per una distribuzione occidentale completa su una piattaforma globale. Una versione separata pensata per l'Occidente. L'edizione Steam non sarà una semplice trasposizione della versione esistente. Cygames ha chiarito che si tratta di un prodotto distinto, concepito esclusivamente per il mercato occidentale. Non a caso, il gioco non sarà disponibile in Giappone su Steam, dove continuerà a essere accessibile attraverso le piattaforme già utilizzate dai giocatori locali.

