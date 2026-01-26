Maul – Shadow Lord | la nuova serie è l’erede spirituale dei sogni proibiti di George Lucas

Maul – Shadow Lord è la nuova serie che segna un’evoluzione nel franchise di Star Wars, con un focus sul genere crime e un approfondimento del personaggio di Maul. Il primo trailer ha suscitato grande interesse tra i fan, annunciando un approccio stilistico diverso e più maturo. Questa produzione si propone come un nuovo capitolo, mantenendo l’eredità della saga originale e offrendo una prospettiva innovativa nel vasto universo di Star Wars.

Il primo trailer di Maul – Shadow Lord ha scosso i fan di Star Wars come poche altre volte. Non si tratta solo del ritorno di uno dei personaggi più iconici della saga, ma di una virata stilistica netta verso il genere crime. La serie ci porta durante i “Tempi Bui” dell’Impero, mostrandoci il tentativo di Maul di ricostruire il suo potere dopo gli eventi di The Clone Wars e prima della caduta vista in Solo: A Star Wars Story. In breve: La serie animata Maul – Shadow Lord rappresenta un unicum nella storia di Star Wars, mettendo per la prima volta un villain al centro della scena. Ambientata su Janix, la serie recupera le atmosfere crime di Star Wars: Underworld e l’idea originale di George Lucas per la sua trilogia sequel, in cui Darth Maul avrebbe dovuto dominare il sottobosco criminale della galassia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Maul – Shadow Lord: la nuova serie è l’erede spirituale dei sogni “proibiti” di George Lucas Approfondimenti su shadow lord Maul – Shadow Lord, la nuova serie animata di Star Wars su Disney+: trailer e quando esce Maul: Shadow Lord – Tutto sulla nuova serie TV che cambierà la storia di Star Wars Maul: Shadow Lord è la nuova serie TV che approfondisce il personaggio di Darth Maul, uno dei villain più riconoscibili di Star Wars. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su shadow lord Argomenti discussi: Star Wars: Maul - Shadow Lord è stato mostrato con il primo teaser; Il teaser trailer di Star Wars: Maul – Shadow Lord; ‘Maul – Shadow Lord’, svelato il trailer ufficiale della nuova serie di Star Wars; Maul-Shadow Lord, trailer ufficiale nuova serie tv Star Wars. Star Wars Maul - Shadow Lord: quando esce la nuova serie LucasfilmUno dei cattivi più amati di sempre ritorna per una nuova serie su Disney+: Star Wars Maul - Shadow Lord. Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho ... libero.it Star Wars: Maul - Shadow Lord, data e teaser trailer della serie animataDisney+ ha annunciato la data d'uscita e mostrato il primo trailer della serie d'animazione dedicata al villain Darth Maul: tutte le anticipazioni. comingsoon.it Matt Michnovetz, produttore esecutivo di MAUL - SHADOW LORD, descrive lo stato della galassia nella serie così: "L'Impero sta consolidando il proprio potere nella galassia partendo dai mondi centrali e l'Inquisitorius è più forte che mai. Stanno dando la cacc - facebook.com facebook Star Wars: Maul - Shadow Lord è stato mostrato con il primo teaser x.com

