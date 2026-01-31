Davide Faraone critica il governo Meloni durante una conferenza stampa a Reggio Calabria. Il vicepresidente di Casa Riformista-Italia Viva accusa l’esecutivo di aver trascurato lo sviluppo e le infrastrutture nel Sud, chiedendo maggiore attenzione per questa regione. La sua voce si aggiunge alle altre che chiedono interventi concreti per il rilancio del Meridione.

Davide Faraone, vicepresidente nazionale di Casa Riformista–Italia Viva, ha lanciato un nuovo attacco al governo Meloni durante una conferenza stampa a Reggio Calabria, dove ha denunciato un presunto abbandono del Sud da parte dell’esecutivo. L’evento, che ha visto l’adesione di quattro esponenti locali a un nuovo schieramento politico, è stato l’occasione per Faraone di riproporre accuse già sentite: il Sud, ha sottolineato, è stato trascurato da chi governa, con politiche che non rispondono alle esigenze delle regioni meridionali. Il riferimento principale è stato il progetto del Ponte sullo Stretto, considerato da Faraone un’illusione, un “specchietto per le allodole” che non ha mai visto concretizzarsi né risorse né avanzamenti concreti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faraone in Calabria: critiche al governo su sviluppo e infrastrutture, chiede maggiore attenzione al Sud

Approfondimenti su Faraone Calabria

Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha destinato 100 milioni di euro per interventi urgenti nelle regioni del Sud colpite da pioggia e maltempo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria.

A Palazzo Alvaro si è svolto un incontro promosso dal Touring Club Italiano, al quale hanno partecipato rappresentanti di università, commercio, cultura ed economia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Reggio Calabria, la solita retorica di Faraone: "Sud abbandonato dal Governo Meloni" | VIDEO - facebook.com facebook

Reggio Calabria rafforza Casa Riformista – Italia Viva. Cinque consiglieri comunali scelgono di aderire a un progetto politico serio, riformista, radicato nei territori e capace di parlare al futuro. Entrano a farne parte Filippo Quartuccio, Santo Bongani, Giuseppe x.com