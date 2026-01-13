Ecco la lista ufficiale dei convocati della nazionale italiana di pallamano per gli Europei 2026, annunciata dal Direttore Tecnico Bob Hanning. La competizione inizierà il 15 gennaio, con l’Italia che debutta il giorno successivo. Tra i convocati figurano anche Parisini e Bortoli, mentre le scelte riflettono la strategia del team in vista della fase finale del torneo.

Per Bob Hanning il dado è definitivamente tratto. Il Direttore Tecnico della nazionale italiana di pallamano ha reso nota la lista ufficiale dei convocati che parteciperanno agli Europei 2026, che scatteranno il prossimo 15 gennaio, con l’Italia chiama a debuttare il 16. In totale saranno 19 i giocatori a disposizione, in un elenco arrivato al termine di un periodo di allenamenti e gare amichevoli chiusosi con i confronti con la Romania (battuta 35-34 a Trieste) e due volte contro le Far Oer (una partita vinta 34-36 e una persa 38-34 a Tórshavn. Rispetto al gruppo selezionato per le prime settimane dell’anno, solo il terzino destro Juan Pablo Cuello ha dovuto dichiarare forfait per un problema al ginocchio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: le scelte di Hanning. Ci sono Parisini e Bortoli

Leggi anche: Pallamano, Italia in raduno a Trieste verso gli Europei. I 20 convocati di Bob Hanning

Leggi anche: Pallamano, Andrea Parisini verso gli Europei 2026: “Siamo molto carichi. Pronti a testarci con la Romania”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pallamano, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: le scelte di Hanning. Ci sono Parisini e Bortoli - Il Direttore Tecnico della nazionale italiana di pallamano ha reso nota la lista ufficiale dei convocati ... oasport.it