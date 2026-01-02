Pallamano Italia in raduno a Trieste verso gli Europei I 20 convocati di Bob Hanning
La nazionale italiana maschile di pallamano si è radunata oggi a Trieste sotto la guida di Bob Hanning. Il gruppo di 20 convocati si prepara alla fase finale degli Europei 2026, che si terrà tra Danimarca, Norvegia e Svezia dal 15 gennaio al 1° febbraio. Questo primo incontro segna l'inizio della fase di preparazione in vista della competizione continentale.
È iniziato oggi a Trieste il raduno della Nazionale italiana maschile di pallamano in preparazione della fase finale dei Campionati Europei 2026, in programma dal 15 gennaio al 1° febbraio tra Danimarca, Norvegia e Svezia. Gli Azzurri debutterà nella rassegna continentale venerdì 16 gennaio contro l’Islanda nella località svedese di Kristianstad in un girone completato da Ungheria e Polonia. Il collegiale triestino vedrà anche lo svolgimento di un test match il 6 gennaio con la Romania, mentre due giorni più tardi il gruppo italiano sarà a Tórshavn (Isole Faroe) dall’8 al 13 gennaio per allenamenti e due amichevoli. 🔗 Leggi su Oasport.it
