Il sindaco di Siena ha confermato che le misurazioni dei cavalli durante il Palio vengono effettuate con strumenti laser, sottolineando che si tratta di un metodo corretto. Ha inoltre precisato di non aver impedito ai veterinari di svolgere il loro lavoro, affermando che la riservatezza rimane una priorità. La questione delle misurazioni e delle modalità di controllo rimane al centro dell’attenzione.

Siena, 16 marzo 2026 – Misurazioni con il laser dei cavalli, massima riservatezza ribadita ai veterinari. Il fatto che su ogni cosa si fa polemica, «anche se cade una foglia». E poi le modifiche al Regolamento del Palio che potrebbero slittare a dopo l’estate «anche se stiamo accelerando per vedere se ce la facciamo». Più la commissione per il rinnovo dei costumi del corteo storico che inizia questa settimana a lavorare. Il sindaco Nicoletta Fabio ha tirato una sorta di riga al termine delle visite di ammissione dei cavalli all’Albo a Pian delle Fornaci. Perché dal 24 marzo inizia davvero l’avvicinamento a Provenzano. Sindaco, partiamo dal parco cavalli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio e cavalli, il sindaco: “Misure con il laser, metodo corretto. Non ho messo il bavaglio ai veterinari”

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