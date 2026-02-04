Protocollo dei cavalli solo ritocchi Non si indica il numero dei veterinari

Siena si prepara a mettere in atto il nuovo Protocollo dei cavalli. La bozza è pronta e il sindaco ha firmato l’ordinanza con le indicazioni pratiche. Non si parla ancora di un numero preciso di veterinari coinvolti, ma l’obiettivo è avviare le nuove regole senza grandi modifiche rispetto alla versione precedente. Ora si aspetta solo di vedere come verranno applicate sul campo.

di Laura Valdesi SIENA Il Protocollo equino 2026 è pronto. L'ordinanza del sindaco con i dettagli operativi pure. Mancano adesso gli attesi nomi della commissione veterinaria, dopo l'addio di Giuseppe Incastrone. E le date di corse e galoppi di addestramento a Monticiano e Mociano che scandiranno la stagione che porta al Palio di Provenzano. Partiamo proprio dalla commissione veterinaria. Nessun indizio su quelle che saranno le scelte del Comune però c'è una sfumatura interessante all'articolo 3 del Protocollo approvato ieri dalla giunta. Si dice che la commissione tecnica comunale è composta dal sindaco o da un suo delegato e "da veterinari iscritti all'Albo professionale scelti dall'amministrazione, designati con successivo atto".

