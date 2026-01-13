Scuole dell’infanzia di Pisa | aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026 27

Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Pisa per l’anno scolastico 2026/27. Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, genitori e tutori possono presentare le domande presso le istituzioni scolastiche della città. È importante rispettare le scadenze stabilite per assicurare la partecipazione dei bambini al prossimo anno scolastico.

Pisa, 13 gennaio 2026 – Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, nelle Istituzioni Scolastiche di Pisa, è possibile effettuare l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 202627. Come previsto dal ministero, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2026 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2026 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2027. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

