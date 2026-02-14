Palermo vittoria convincente sull’Entella 3-0 | rosanero a pari punti con il Monza in Serie B Inzaghi esulta

Il Palermo ha battuto l’Entella 3-0 al Barbera, una vittoria che porta i rosanero a pari punti con il Monza in Serie B. Inzaghi, allenatore del team, ha festeggiato con entusiasmo, mentre i tifosi hanno riempito lo stadio per celebrare il risultato. La squadra ha mostrato determinazione e ha trovato il gol con facilità, riaccendendo le speranze di avvicinarsi alla Serie A.

Tris all'Entella, il Palermo riaccende la corsa alla Serie A: Inzaghi vola, il Barbera esulta. Il Palermo ha conquistato una convincente vittoria casalinga contro la Virtus Entella, imponendosi per 3-0 al Barbera. Questo successo, arrivato sabato 14 febbraio 2026, proietta i rosanero a 48 punti in classifica, momentaneamente a pari con il Monza nella lotta per la promozione in Serie A. Dominio rosanero fin dalle prime battute. La partita si è sbloccata immediatamente, con Pohjanpalo che ha portato in vantaggio il Palermo al 4' minuto. Il finlandese ha finalizzato un'azione iniziata con un calcio d'angolo battuto da Augello, trovando la sua sedicesima rete stagionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Tris all'Entella, il Palermo non tradisce: i rosanero agganciano momentaneamente il Monza Il Palermo di Pippo Inzaghi ha battuto l'Entella 3-0 al Barbera, portando a casa la settima vittoria di fila in casa. Palermo, Inzaghi sta volando con i rosanero. La situazione non lascia alcun dubbio vista la Serie B In questa fase della stagione, il Palermo si distingue grazie alle straordinarie prestazioni sotto la guida di Inzaghi.