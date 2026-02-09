Palermo a Genova | Inzaghi cerca la conferma dopo l’esaltante serie sfida alla Sampdoria per la Serie A

Inzaghi torna in campo con il Palermo per una sfida importante contro la Sampdoria. Dopo una serie di risultati positivi, l’allenatore vuole confermare il buon momento della sua squadra e avvicinarsi alla zona che vale la promozione. La partita si gioca domani sera alle 19:00 allo stadio Ferraris di Genova. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere i loro beniamini in questa gara cruciale.

La Sampdoria di Gregucci e il Palermo di Inzaghi si affronteranno domani, 10 febbraio 2026, alle ore 19:00 allo stadio Ferraris di Genova, in un match che mette in palio punti importanti per la corsa alla Serie A. Il Palermo, reduce da un’esaltante vittoria contro l’Empoli, punta a confermare il suo ottimo momento di forma, mentre la Sampdoria, galvanizzata da due successi consecutivi contro Modena e Spezia, vuole continuare a stupire. La trasferta ligure rappresenta per il Palermo un banco di prova significativo, non solo per la qualità dell’avversario ma anche per l’importanza di dimostrare una maturità che possa proiettare la squadra verso obiettivi ambiziosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Palermo di Pippo Inzaghi si prepara a ricevere la Sampdoria al Barbera in una partita decisiva per consolidare le recenti buone prestazioni.

Palermo, Filippo Inzaghi sicuro: la Sampdoria arriverà ai playoff. Le paroleIl Palermo farà visita a una Sampdoria in un buono stato di forma, Inzaghi riconosce che l'avversario è cambiato e ora può puntare ai playoff ... clubdoria46.it

Palermo, Inzaghi presenta la sfida alla Sampdoria: «Grande partita in uno stadio da Serie A»Inzaghi presenta Sampdoria-Palermo: gestione delle energie, rispetto per i blucerchiati e voglia di crescita dopo 11 risultati utili consecutivi. ilovepalermocalcio.com

