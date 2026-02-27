Vasto si prepara al Referendum sulla Giustizia | incontro pubblico a palazzo d’Avalos

Vasto si sta organizzando per il referendum sulla giustizia e domenica 1 marzo 2026 alle 10:30 si svolgerà un incontro pubblico nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos. L’evento, intitolato “Un no per difendere la Costituzione”, è promosso dal Comitato società civile per il no nel referendum costituzionale. La partecipazione è aperta a chi vuole conoscere meglio le ragioni della protesta.

L'evento vedrà la partecipazione di Rosy Bindi, già ministra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Referendum sulla giustizia: incontro pubblico al Seminario vescovileLe Acli e il Movimento Cristiano Lavoratori di Piacenza-Mcl, con il patrocinio della Fondazione Forense piacentina, organizzano un'iniziativa di... Referendum sulla giustizia: la società civile si mobilita per il No, incontro pubblicoIl 7 febbraio un momento di confronto promosso dal Comitato provinciale, per discutere gli effetti della riforma costituzionale e la democrazia... Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Prima edizione della Fondo Colli Teramani-Cycling Experience; La E'più Casalmaggiore supera Offanengo 3-1 al PalaFarina; Vasto e Chieti, testimonianza dei genitori di Sammy Basso in diocesi; REFERENDUM GIUSTIZIA: A VASTO SI MOBILITA IL COMITATO PER IL NO CON DEGLI INCONTRI.