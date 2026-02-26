Il viadotto di Sedrina non può restare al buio | interrogazione in Regione

Un problema di illuminazione lungo il viadotto di Sedrina sulla SS 470 della Valle Brembana ha portato alla presentazione di un’interrogazione in Regione Lombardia. La questione riguarda la mancanza di luci che rende il tratto potenzialmente pericoloso per gli utenti della strada. La discussione si concentra sulle possibili soluzioni e sulla responsabilità delle autorità competenti.

Il problema di illuminazione lungo il viadotto di Sedrina, sulla SS 470 della Valle Brembana, arriva anche nelle aule di Regione Lombardia. Giovedì mattina, 26 febbraio, il consigliere regionale Jonathan Lobati (FI) ha presentato un’interrogazione al Presidente del Consiglio regionale con la quale si chiede di sollecitare l’intervento di Anas, ente gestore della strada statale in oggetto. “Non possiamo permetterci che quel tratto di strada, attraversato ogni giorno da migliaia di veicoli, resti al buio – spiega Lobati – come Regione, pur non essendo ente gestore, svolgiamo un ruolo di coordinamento istituzionale e di interlocuzione con Anas per la tutela della sicurezza e della mobilità dei cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Discussioni sull' argomento Viadotto di Sedrina al buio, Anas doveva riaccendere a gennaio: sollecita la Comunità Montana; Ancora problemi con l’illuminazione dei ponti di Sedrina; Incidenti stradali a Clanezzo e Sedrina: quattro feriti, uno grave. Viabilità nel caos.

