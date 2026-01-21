Vespa velutina interrogazione in Regione | Problema sottovalutato

Durante il consiglio regionale del 20 gennaio 2026, Jan Casella (Avs) ha sollevato il problema della vespa velutina, sottolineando come la diffusione di questa specie sia ancora troppo poco affrontata. Ha chiesto alla Giunta di considerare finanziamenti per la formazione di squadre specializzate nella rimozione dei nidi, valutando anche l’abilitazione dei vigili del fuoco, attualmente non coinvolti in questa attività.

Jan Casella, consigliere regionale di Avs, denuncia l'inadeguatezza delle misure promosse dalla Regione per contrastare l'invasione della vespa velutina sul territorio ligure In occasione del consiglio regionale di martedì 20 gennaio 2026, Jan Casella (Avs) ha chiesto alla Giunta di finanziare la formazione di nuove squadre abilitate alla rimozione dei nidi di vespa velutina, valutando la possibilità di abilitare anche i vigili del fuoco, che attualmente non sono autorizzati a svolgere questo servizio. Il consigliere ha chiesto, inoltre, di promuovere informazione e formazione rivolte ai cittadini, in modo da accrescere la capacità di riconoscere e segnalare la presenza dei nidi.

