Palacios è rinato in Argentina | Bello essere applaudito

Dopo la sconfitta contro il Lanus, l’attenzione si è concentrata su Palacios, che ha ricevuto applausi durante una serata complicata per l’Estudiantes. Nonostante il risultato negativo, il giocatore ha mostrato segnali di rinascita in Argentina, trovando spazio tra i commenti positivi dei presenti. La partita ha evidenziato come, anche in momenti difficili, ci siano elementi che riescono a distinguersi.

Palacios. La sconfitta contro il Lanus ha lasciato l’amaro in bocca all’ Estudiantes, ma nella serata difficile della squadra c’è stato comunque un giocatore capace di distinguersi. Tomas Palacios, infatti, è stato tra i più apprezzati in campo e al termine della partita ha ricevuto applausi e incoraggiamenti dai tifosi presenti allo stadio. Il difensore ha dimostrato solidità e personalità per tutta la gara, qualità che non sono passate inosservate ai sostenitori dell’ Estudiantes. Nonostante il risultato negativo, molti tifosi hanno voluto riconoscere il suo impegno, tributandogli applausi anche dopo il fischio finale. Palacios resta concentrato sull’Estudiantes. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Inter, Palacios ufficiale all’Estudiantes: il difensore torna in ArgentinaL’Inter definisce un’operazione in uscita sul mercato sudamericano: Tomas Palacios torna ufficialmente in Argentina. Palacios lascia l’Inter per tornare in Argentina: ecco la formula | CMChivu resta in attesa di un rinforzo sulla corsia destra, nello specifico in attesa di Ivan Perisic, intanto il mercato dell’Inter si muove sul...