Palacios lascia l’Inter per tornare in Argentina | ecco la formula | CM

Palacios lascia l’Inter per tornare in Argentina, in una formula ancora da definire. Il difensore argentino, ormai ai margini, ha disputato solo tre partite in un anno e mezzo. Mentre Chivu aspetta un rinforzo sulla corsia destra, l’attenzione del mercato nerazzurro si concentra sulle uscite, in particolare quella di Perisic. La situazione apre nuovi scenari per il reparto difensivo della squadra.

Il difensore argentino era ai margini da tempo: in un anno e mezzo ha collezionato appena 3 presenze Chivu resta in attesa di un rinforzo sulla corsia destra, nello specifico in attesa di Ivan Perisic, intanto il mercato dell’ Inter si muove sul fronte uscite. È in partenza destinazione Argentina, quindi per far ritorno in Patria, il difensore Tomas Palacios. Palacios lascia l’Inter per tornare in Argentina: ecco la formula – Calciomercato.it La partenza del classe 2003 non sposta niente, visto che parliamo di un calciatore praticamente da sempre ai margini nella gestione Chivu. Zero le presenze in questa stagione, con l’ex Independiente Rivadavia anche a lungo ai box per un infortunio muscolare alla coscia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Mercato Inter, Palacios ad un passo dall’Estudiantes: formula e dettagli dell’operazioneIl mercato dell’Inter si concentra sulla possibile cessione di Alexis Palacios all’Estudiantes.

