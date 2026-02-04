L’Inter ha ufficializzato il trasferimento di Tomas Palacios all’Estudiantes. Il difensore torna in Argentina dopo aver trascorso alcune stagioni in Italia. La società nerazzurra ha concluso l’accordo con il club sudamericano, chiudendo così la sua esperienza in Italia. Ora Palacios riprende la sua carriera nel campionato argentino, alla ricerca di nuove opportunità.

L’Inter definisce un’operazione in uscita sul mercato sudamericano: Tomas Palacios torna ufficialmente in Argentina. Il difensore classe 2003, che negli ultimi due anni ha faticato a trovare continuità in nerazzurro, si trasferisce all’ Estudiantes con l’obiettivo di ritrovare il ritmo partita e scalare le gerarchie nel campionato di casa. Il giocatore si è già aggregato al gruppo guidato dal tecnico del Pincha e ha sostenuto i primi test atletici. Stando a quanto riportato dalle prime dichiarazioni rilasciate dal calciatore ai media locali, Palacios ha espresso forte entusiasmo per il rientro in patria, sottolineando la qualità dell’accoglienza ricevuta dal club di La Plata. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Inter, Palacios ufficiale all’Estudiantes: il difensore torna in Argentina

Approfondimenti su Inter Estudiantes

L’Inter ha ufficializzato la cessione di Palacios, che si trasferisce in Argentina.

Questa mattina Palacios ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Estudiantes.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Estudiantes

Argomenti discussi: L'Inter dice arrivederci a Palacios, flop da 6,5 milioni: andrà all'Estudiantes; Tomás Palacios all'Estudiantes; Inter, ufficiale la cessione di Palacios all'Estudiantes de La Plata; UFFICIALE – Inter, Palacios ceduto all’Estudiantes: il comunicato del club nerazzurro.

Inter, UFFICIALE la cessione di Palacios: comunicato e dettagliPalacios fa ritorno in Argentina con la formula del prestito più opzione d'acquisto: il comunicato ufficiale dell'Inter ... calciomercato.it

UFFICIALE - Inter, Palacios via in prestito all'Estudiantes fino al gennaio 2027: i dettagli dell'operazioneOra è ufficiale: Tiago Tomás Palacios lascia l'Inter per accasarsi all'Estudiantes fino al gennaio 2027 in un'operazione a titolo temporaneo nella quale ... fcinternews.it

Ex Inter, Palacios: “Contento perché non giocavo da tempo. I miei compagni mi hanno chiesto…” x.com

Nessun acquisto dell’Inter a gennaio. Nonostante la partenza di Palacios (zero minuti, ma numericamente della prima squadra) e nonostante l’emergenza a destra che si trascina dal 9 novembre, il club nerazzurro non ha messo a disposizione di Chivu facebook