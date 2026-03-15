Nella giornata di oggi, domenica 15 marzo, è morto il cantante italiano Pasquale Canzi, conosciuto come Paki, leader e co-fondatore del gruppo musicale

Si è spento nella giornata di oggi – domenica 15 marzo – il cantante italiano Pasquale Canzi, meglio conosciuto come Paki. Nato a Milano l'8 settembre 1947, il musicista è stato co-fondatore e leader del gruppo beat "I Nuovi Angeli". Cominciò la sua carriera nel 1963 come membro del duo Paki & Paki, gruppo composto da lui e Pasquale Andriola. Insieme incisero per il Clan Celentano. Successivamente, nel 1966 fondò " I Nuovi Angeli " insieme ad Andriola. Canzi assunse il ruolo di cantante e tastierista, mentre Andriola di cantante e chitarrista. A far parte del gruppo anche Renato Sabbioni (basso) e Ricky Rebaioli (batteria). "I Nuovi Angeli" sono stati un gruppo molto rappresentativo del periodo beat. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Paki Canzi, leader e co-fondatore del gruppo "I Nuovi Angeli"

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Morto Paki leader del gruppo musicale I nuovi angeli. Rip Pasquale Canzi

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#NuoviAngeli Morto Pasquale “Paki” Canzi. Nato a Milano l’8 settembre 1947, aveva 78 anni. All’inizio degli anni ’60 aveva dato vito ai Paki & Paki insieme a Pasquale Andriola, per poi fondare negli anni successivi I Nuovi Angeli con Alberto Pasetti, Renato S facebook

Ci ha lasciati Paki Canzi, storico leader del gruppo “I Nuovi Angeli”. Nel 2017 ero stato invitato ad un evento in un locale a Milano dove c’era anche lui con la band. “Donna felicità”, “Singapore” e “Ragazzina ragazzina”. #PakiCanzi #INuoviAngeli #musi x.com