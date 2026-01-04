Fiorentina | Kean entra e segna su traversone di Solomon Cremonese ko nel recupero | 1-0 Ora corsa-salvezza Pagelle

Nella partita tra Fiorentina e Cremonese, Kean ha trovato il gol decisivo su assist di Solomon nel recupero, portando i viola alla vittoria per 1-0. La sfida ha evidenziato l'importanza di ogni dettaglio in una corsa alla salvezza ormai decisiva. Vanoli, alla guida della Cremonese, ha scelto Piccoli, ma il risultato finale premia la Fiorentina. Ecco le pagelle e gli approfondimenti sulla partita.

Ha avuto fortuna, Paolo Vanoli: ha puntato su Piccoli ma gliel'ha risolta Kean nel secondo minuto di recupero, dopo un chirurgico traversone di Manor Solomon da sinistra e un colpo di testa di Fortini respinto da Audero. Qui è arrivata la zampata decisiva di Moise, tenuto fuori fino in fondo, forse per fargli pagare i 5 giorni di assenza, ma decisivo nella vittoria che, finalmente, fa ripartire la Fiorentina nella rincorsa verso una salvezza sempre difficile, ma ora possibile. Anche perchè domani arriverà Fabio Paratici che dovrebbe rimettere a posto molte cose

