Scudetto Padovan | Inter imprendibile a meno che il Milan si presenti al derby a -5 lo vinca

La corsa allo scudetto si infiamma. Giancarlo Padovan, ospite a Radio Tutto Napoli, dice che l’Inter è quasi imprendibile. A meno che il Milan non arrivi al derby a -5 e poi riesca a vincere. La lotta tra le due squadre resta aperta, ma l’Inter sembra avere un vantaggio.

In attesa che il Milan recuperi la gara contro il Como, valida per la 24^ giornata di Serie A, il distacco con l'Inter capolista è di 8 punti. Considerando che mancano ancora tanti scontri diretti, tra cui il derby, non si può dire che il discorso legato allo Scudetto sia definitivamente chiuso. A proposito di Scudetto, si è espresso in diretta su 'Radio Tutto Napoli', il giornalista Giancarlo Padovan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni Cosa ci ha raccontato quest’ultimo turno di campionato? "Che l’Inter è imprendibile. A meno che il Milan non batta il Como e si presenti al derby a meno cinque, che potrebbe diventare meno due. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Per Giancarlo Padovan, l’Inter ha ormai preso il largo nella corsa allo scudetto.

