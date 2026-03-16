Padel i big di scena a Parma Rimpatriata con racchetta per Melli Tacchinardi e Amoruso

Dal 17 al 22 marzo a Parma si svolge il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, torneo internazionale del circuito CUPRA FIP Tour della Federazione Internazionale Padel. Tra i partecipanti ci sono anche alcuni ex calciatori e personaggi noti, tra cui Melli, Tacchinardi e Amoruso, che si ritrovano in campo con le racchette per sfide e incontri di alta competitività. La manifestazione attrae appassionati e atleti provenienti da diverse nazioni.

Una nuova settimana di sfide e spettacolo per il padel internazionale: dal 17 al 22 marzo arriva a Parma il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, torneo internazionale del CUPRA FIP Tour, circuito professionistico della Federazione Internazionale Padel. Al Pro Parma Sport Center, dove sono in palio 20mila euro di montepremi e 80 punti per il Ranking mondiale FIP, sono attese protagonisti e protagoniste di livello mondiale: tra queste, la numero uno italiana Carolina Orsi – oro ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e bronzo agli Europei 2025 e Mondiali 2024 – con le compagne di Nazionale Martina Parmigiani ed Emily Stellato. In evidenza anche Lucia Sainz, già numero 1 del mondo e pluricampionessa europea e mondiale con la Spagna, insieme alla giovane Raquel Eugenio, classe 2008 e numero 23 del ranking. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Padel, i big di scena a Parma. Rimpatriata con racchetta per Melli, Tacchinardi e Amoruso Articoli correlati Padel Asti: Arena Padel Team, sorpasso shock! 0-3 e salitaPadel a squadre nel CSI di Asti: Arena Padel Team scuote la vetta del Girone Gold. Padel, Winter Cup 2025/2026: trionfo del 21 Padel ArenaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) La finale... Approfondimenti e contenuti su Padel i big di scena a Parma... Temi più discussi: Capitale del padel italiano. La città si prepara all’Open; Club di padel a Strasburgo: dove giocare nella capitale alsaziana?; I migliori giocatori d'Italia in arrivo al Padel Club Montale: si sfideranno per il primo torneo Open. Padel: i big mondiali a Milano dal 6 al 12 ottobreI migliori giocatori al mondo scenderanno in campo da lunedì prossimo fino al 12 ottobre all'Allianz Cloud per la quarta edizione dell'Oysho Milano Premier Padel P1, torneo del circuito prof governato ... ansa.it Padel: sorpresa a Milano, Nieto e Yanguas eliminatiUna grande giornata di padel all’Allianz Cloud di Milano, dove l’Oysho Premier Padel P1 entra nel vivo. Clamorosa eliminazione per Coki Nieto e Mike Yanguas, che escono subito di scena nonostante le ... gazzetta.it Rakitic al World Legends Padel Tour: “Vi consiglio di godervi #Modric, a noi in Spagna manca molto. E’ è incredibile quello che sta facendo con il #Milan. Per me è come un fratello maggiore”. @MilanNewsit @lollodean_ x.com Il Mercoledi mattina al Nuovo Tuscolo c’è il Padel Morning con Manolo Un torneo di padel aperto a tutti i livelli. Info allo 062416904 - facebook.com facebook