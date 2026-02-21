Padel Asti | Arena Padel Team sorpasso shock! 0-3 e salita

L'Arena Padel Team ha ottenuto un sorprendente 3-0 contro una rivale diretta, causando un cambio di leadership nel campionato di Asti. La vittoria di ieri ha permesso alla squadra di salire in cima al Girone Gold del torneo CSI, grazie a un’ottima prestazione di squadra e a un punteggio che ha sorpreso gli avversari. Questa vittoria apre nuove prospettive per le prossime gare e modifica le possibilità di qualificazione ai playoff.

Padel a squadre nel CSI di Asti: Arena Padel Team scuote la vetta del Girone Gold. La tredicesima giornata del campionato di padel "Errebi Mobility" del Centro Sportivo Italiano di Asti si è conclusa con risultati che stanno ridisegnando le classifiche dei gironi Gold e Silver, anticipando un finale di stagione ricco di suspense e con implicazioni significative per l'accesso ai playoff. Le sfide, disputate tra il 17 e il 20 febbraio, hanno in campo diverse squadre determinate a conquistare punti preziosi per migliorare la propria posizione, offrendo agli spettatori un padel di qualità e momenti di grande spettacolo presso l'Asti Padel, l'Arena Club e la Waya.