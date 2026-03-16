Oviszach | Contento per il primo gol lo aspettavo da tanto

Il presidente Bernardino Passeri è entrato in campo subito dopo il fischio finale, visibilmente emozionato, e ha festeggiato il primo gol segnato durante la partita. L’attaccante ha espresso soddisfazione per aver realizzato il primo gol, sottolineando di averlo aspettato a lungo. La partita si è conclusa con questa occasione che ha coinvolto direttamente i protagonisti, lasciando un segno nel finale.

Il presidente Bernardino Passeri non ha resistito e al fischio finale è sceso sul prato dello stadio ‘Barbetti’ a saltare con i suoi calciatori sotto al settore occupato dagli oltre mille tifosi bianconeri e ad abbracciare poi tutti i suoi ragazzi per una vittoria importantissima contro una squadra che arrivava da una serie di risultati positivi. Felicissimo anche l’esterno offensivo Enrico Oviszach subentrato all’infortunato D’Uffizi e autore della terza rete dei bianconeri, la sua prima realizzazione con la maglia del Picchio, che ha praticamente chiuso il match anche se poi è arrivata la splendida punizione di Di Massimo per il 3-1 finale. Oviszach finalmente è arrivata la sua prima rete in bianconero? "Sicuramente sono soddisfatto per questo primo gol, lo aspettavo da tanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oviszach: "Contento per il primo gol, lo aspettavo da tanto" Articoli correlati Vergassola: "Magari meno belli, ma concreti". Francesconi: "Aspettavo il gol da tanto"In assenza di Mignani squalificato, è toccato a Simone Vergassola fare gli onori di casa. Esposito migliore in campo: “Aspettavo da tanto questo gol. Con Chivu…”Il Panini Player of the Match di Inter-Lecce non poteva che essere lui: Pio Esposito. Contenuti utili per approfondire Oviszach Contento per il primo gol lo... Discussioni sull' argomento Ascoli, Tomei: Vittoria importante prima del turno di riposo , Oviszach Aspettavo da tanto questo gol; Ascoli-Gubbio 1-3, Oviszach: Aspettavo da tanto questo gol. Ascoli, Tomei: Vittoria importante prima del turno di riposo , Oviszach Aspettavo da tanto questo golMister Tomei dalla sala stampa del Barbetti di Gubbio ha commentato così la sesta vittoria consecutiva: Sapevamo che sarebbe stata una gara dura, ... picenonews24.it Gubbio-Ascoli 1-3, Oviszach: Aspettavo da tanto il primo gol dopo un periodo difficile. Devo tanto ai miei compagniVi proponiamo le dichiarazioni dell'attaccante esterno dell'Ascoli Enrico Oviszach nella sala stampa dello stadio Barbetti al termine del match vinto contro il Gubbio nella trentaduesima giornata ... picenotime.it Oviszach: “Aspettavo da tanto questo gol”. youtu.be/VJIoJrHJRF4 x.com Oviszach: “Aspettavo da tanto questo gol”. Enrico Oviszach in sala stampa ha commentato il suo primo gol con la maglia dell’Ascoli e il momento di forma della squadra: #LungaVitaAllaRegina - facebook.com facebook