Esposito migliore in campo | Aspettavo da tanto questo gol Con Chivu…

Pio Esposito si è distinto come il protagonista della sfida tra Inter e Lecce, segnando il gol decisivo che ha garantito ai nerazzurri una vittoria importante e il titolo di Campione d’Inverno. La sua prestazione è stata fondamentale in un incontro difficile, confermando la sua crescita e il ruolo chiave nel reparto offensivo dell’Inter. Un risultato che rafforza la posizione della squadra in campionato e alimenta le speranze di un percorso di successo.

Il Panini Player of the Match di Inter-Lecce non poteva che essere lui: Pio Esposito. La sua zampata sotto porta ha deciso una partita complicata e consegnato all'Inter una vittoria pesantissima, oltre al simbolico titolo di Campione d'Inverno. A fine gara, direttamente dal campo di San Siro, l'attaccante nerazzurro ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di DAZN. Il gol in campionato era quello che aspettavi di più, dopo quelli segnati con la Nazionale e in Coppa Italia. «Sì, senza dubbio. Lo aspettavo da tanto tempo e posso dire che quando lavori duro, prima o poi vieni ripagato». All'appello manca solo la Champions.

