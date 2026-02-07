Dopo la squalifica di Mignani, tocca a Simone Vergassola guidare il team. Al termine della partita, il tecnico ha commentato:

In assenza di Mignani squalificato, è toccato a Simone Vergassola fare gli onori di casa. "Abbiamo incontrato una squadra viva, che sa il fatto suo – dice a fine gara –. Hanno preso due gol in ripartenza e colpito una traversa sull’1-0. Una squadra noiosa con alcuni giocatori davvero importanti. Venivamo da un periodo complicato con due sconfitte, ma i ragazzi sono stati bravi e ci hanno creduto da subito. Siamo magari stati meno belli di altre volte, anche se abbiamo creato comunque diverse occasioni e non abbiamo subito gol che è cosa importante. Un’altra cosa bella è che hanno segnato due ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Vergassola: "Magari meno belli, ma concreti". Francesconi: "Aspettavo il gol da tanto"

