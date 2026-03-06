Da alcune settimane, l’avvocato Giuseppe Conte ha attirato l’attenzione con un cambiamento nel suo atteggiamento pubblico, manifestando un senso di dignità che prima sembrava inesistente. Questo sussulto di partecipazione politica si è riflesso nelle sue uscite pubbliche, suscitando reazioni tra chi lo sostiene e chi lo critica. La scena politica si osserva ora con occhi diversi, mentre Conte si mostra più deciso nel suo ruolo.

Roma, 06 mar – C’è qualcosa di teneramente fantozziano nell’improvviso sussulto di dignità nazionale che da qualche settimana a questa parte scuote i palazzi della sinistra e le pochette dell’avvocato Giuseppe Conte. La lite al Senato di qualche giorno fa tra Antonio Tajani, titolare della Farnesina, e l’ex avvocato del popolo – sempre che non sia una bega di bottega tra vecchie comari che si litigano il mancato vezzeggiativo del Tycoon – è solo l’epilogo della svendita della dignità personale, politica e istituzionale della parte onorevole dell’Italia. Buongiorno! Benvenuti nella realtà. Ci hanno messo solo otto decenni, quasi un secolo. E c’è voluta una guerra mondiale persa che c’è costata qualche centinaio di basi Nato sparse sul suolo italico. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Se Giuseppe Conte scopre l’America (e il Fascismo) dopo ottant’anni

