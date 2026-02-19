Roma | in corso maxi controlli ad Ostia quattro arresti e sequestri di droga
Roma: i carabinieri di Ostia hanno arrestato quattro persone e sequestrato droga durante un blitz iniziato questa mattina. L’operazione nasce da un’indagine su un traffico di sostanze stupefacenti che coinvolgeva un gruppo di pusher locali. Durante i controlli, sono stati trovati e confiscati diversi chili di droga nascosti in un magazzino vicino al lungomare. I militari hanno anche fermato alcuni sospetti mentre tentavano di fuggire a bordo di scooter. L’intervento prosegue per raccogliere ulteriori prove.
Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’importante operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Ostia, impegnati attivamente sul litorale romano. Questa iniziativa si inserisce in un’ampia attività di prevenzione dei reati e di contrasto allo spaccio di stupefacenti, focalizzandosi in particolare sulle aree di piazza Gasparri e dei cosiddetti Lotti. Arresti e Perquisizioni in Corso. Attualmente, sono già quattro le persone arrestate: tre di esse sono state fermate in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, mentre una è risultata destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
