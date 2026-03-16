Oscar stravince il film con Di Caprio Sean Penn spiazza la propaganda pacifinta di sinistra | assente è in Ucraina…

Alla 98esima cerimonia degli Oscar, il film con Di Caprio ha vinto come miglior produzione dell’anno, presentato dal comico Conan O’Brien al Dolby Theatre di Los Angeles. Sean Penn ha sorpreso il pubblico annunciando di essere in Ucraina, invece di partecipare alla propaganda “pacifista” di sinistra, lasciando spazio a un’improvvisa dichiarazione pubblica. La serata ha visto anche altre premiazioni e interventi a sorpresa.

”Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, con Leonardo Di Caprio, è il Miglior film dell’anno alla 98esima edizione degli Oscar, condotta dal comico Conan O’ Brien in dal Dolby Theatre di Los Angeles. Il film – un ritratto lucido dell’America contemporanea, attraversata da conflitti sociali fuori controllo, estremismi e lotte ideologiche e personali – ha conquistato 6 statuette su 13 nomination: Miglior film, Miglior regia, Miglior attore non protagonista a Sean Penn (assente alla cerimonia: secondo il ‘New York Times’ potrebbe trovarsi in Ucraina), Miglior sceneggiatura non originale, Miglior casting (nuova categoria introdotta quest’anno) e Miglior montaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Oscar, stravince il film con Di Caprio. Sean Penn spiazza la propaganda “pacifinta” di sinistra: assente, è in Ucraina… Articoli correlati Leggi anche: Sean Penn vince l’Oscar ma diserta la cerimonia, per il New York Times potrebbe essere in Ucraina Oscar 2026, Javier Bardem unico a parlare di guerra e Palestina: Sean Penn "diserta" per andare in UcrainaNon perde occasione per fare attivismo Javier Bardem, l’attore spagnolo che nella Notte degli Oscar 2026 è stato chiamato sul palco per assegnare il... Contenuti e approfondimenti su Sean Penn Discussioni sull' argomento ANDERSON STRAVINCE LA NOTTE DEGLI OSCAR; Premi Oscar, stravince Una Battaglia dopo l’Altra, sfida all’ultimo voto con Sinners. Sean Penn vince l’Oscar ma diserta la cerimonia, per il New York Times potrebbe essere in UcrainaL'attore americano conquista la statuetta come miglior attore non protagonista ma diserta la cerimonia degli Oscar 2026 ... ilfattoquotidiano.it Oscar 2026, tutti i vincitori e i retroscena: trionfo assoluto per Una battaglia dopo l’altra, l’assenza di Sean Penn e la reunion de Il Diavolo Veste PradaLa notte degli Oscar 2026 incorona il film di Paul Thomas Anderson con 6 statuette. Tutti i vincitori, i discorsi politici e il gossip. mondotv24.it Sean Penn vince il terzo Oscar (come miglior attore non protagonista per One battle after another), ma non si presenta a ritirarlo, formalmente perché all’estero per lavoro, ma probabilmente perché molto critico nei confronti dell’Academy e del sistema hollywo - facebook.com facebook Con quel ruolo di colonnello Lockjaw, profondamente razzista, con la mimetica sempre addosso, la violenza facile, nel film trionfatore degli Oscar Una battaglia dopo l’altra, Sean Penn si è aggiudicato il terzo Oscar in carriera. Ma la statuetta non era nelle sue x.com