Oscar 2026 Javier Bardem unico a parlare di guerra e Palestina | Sean Penn diserta per andare in Ucraina

Durante gli Oscar 2026, Javier Bardem ha espresso un messaggio a favore della Palestina, diventando il secondo evento pubblico in cui affronta questa tematica dopo gli Emmy Awards. Nel frattempo, Sean Penn ha deciso di non partecipare alla cerimonia e si è recato in Ucraina, evitando di intervenire sul palco. La manifestazione ha visto quindi due attori protagonisti confrontarsi con questioni di attualità in contesti diversi.

Non perde occasione per fare attivismo Javier Bardem, l’attore spagnolo che nella Notte degli Oscar 2026 è stato chiamato sul palco per assegnare il prestigioso premio al Miglior film internazionale. L’attore spagnolo si è presentato con la scritta “no a la guerra” (No alla guerra) impressa su una spilletta, più un altro accessorio a sostegno della Palestina. Il collega Sean Penn, invece, ha disertato la serata e si è diretto – così viene scritto – in Ucraina. Il sostegno di Javier Bardem alla Palestina Sean Penn diserta gli Oscar 2026, il giallo: "Forse è in Ucraina" Le battute su Donald Trump durante la cerimonia Il sostegno di Javier... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Tutto quello che riguarda Javier Bardem

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"No to War and Free Palestine", ha esordito cosi' Javier Bardem presentando i candidati al miglior film internazionale nella più esplicita presa di posizione politica agli Oscar 2026. : @RyanRozbiani via X - facebook.com facebook