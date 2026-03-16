Oscar | Kimmel accusa la censura e paragona la CBS

Durante la cerimonia degli Oscar, Jimmy Kimmel ha preso la parola nel suo discorso di apertura e ha usato il premio al miglior documentario per criticare la Casa Bianca e le autorità di regolamentazione televisiva, accusandole di censura. Le sue parole hanno suscitato attenzione, portando il focus su questioni legate alla libertà di espressione e alla gestione dei contenuti televisivi.

La cerimonia degli Oscar si è trasformata in un palcoscenico per la politica internazionale, dove Jimmy Kimmel ha usato il premio al miglior documentario per lanciare critiche dirette verso la Casa Bianca e le autorità di regolamentazione televisiva. Durante la premiazione del film dedicato alla First Lady Melania Trump, il conduttore ha immaginato una rabbia esplosiva da parte del presidente americano, mentre Javier Bardem ha inserito nel suo discorso appelli contro i conflitti globali. Il momento più acceso riguarda la libertà di parola: Kimmel ha paragonato la censura esercitata dalla rete CBS alle dittature peggiori, citando la Corea del Nord come unico altro esempio estremo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oscar: Kimmel accusa la censura e paragona la CBS Articoli correlati Leggi anche: La guerra agli Oscar, Bardem sul palco per la Palestina e Jimmy Kimmel punge Trump Melania, il documentario nominato agli Oscar 2027? Jimmy Kimmel si propone come conduttoreIl progetto di Amazon diretto da Brett Ratner è stato nuovamente al centro delle battute del conduttore del popolare talk show.