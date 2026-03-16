La guerra agli Oscar Bardem sul palco per la Palestina e Jimmy Kimmel punge Trump

Durante gli Oscar 2026, Javier Bardem ha preso la parola sul palco per parlare della Palestina, mentre Jimmy Kimmel ha rivolto una battuta a Trump. La cerimonia ha visto interventi e commenti su temi politici, senza che si tralasciassero riferimenti diretti a personaggi pubblici e questioni internazionali. La serata ha combinato momenti di spettacolo con interventi di carattere sociale e politico.

(Adnkronos) – Il tema della guerra non poteva restare fuori dagli Oscar 2026. Javier Bardem fa un appello per la 'Palestina libera' sul palco, nel monologo di Conan O'Brien la guerra c'è senza nominarla e Jimmy Kimmel omaggia i Paesi in cui si rischia la vita per la libertà di parola, senza mancare di ironizzare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Jimmy Kimmel attacca la CBS agli Oscar per non aver sostenuto la libertà di parola e scherza dicendo che Trump si arrabbierà perché Melania non è candidatoJimmy Kimmel ha avuto la possibilità di lanciare qualche frecciatina agli Oscar 2026 contro Trump e contro la CBS. cinefilos.it

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