Manifestazioni contro Milano Cortina 2026 | cariche e idranti contro i manifestanti al corteo

Durante un corteo di protesta contro le Olimpiadi Milano Cortina 2026, le forze dell’ordine hanno caricato i manifestanti che si stavano allontanando dal percorso ufficiale e si dirigevano verso la tangenziale est. Sono stati usati anche gli idranti per disperdere le persone, creando tensione nel quartiere Corvetto. La protesta è scoppiata mentre il corteo cercava di proseguire senza autorizzazione, e la situazione è rapidamente diventata violenta.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.