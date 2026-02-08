Manifestazioni contro Milano Cortina 2026 | cariche e idranti contro i manifestanti al corteo
Durante un corteo di protesta contro le Olimpiadi Milano Cortina 2026, le forze dell’ordine hanno caricato i manifestanti che si stavano allontanando dal percorso ufficiale e si dirigevano verso la tangenziale est. Sono stati usati anche gli idranti per disperdere le persone, creando tensione nel quartiere Corvetto. La protesta è scoppiata mentre il corteo cercava di proseguire senza autorizzazione, e la situazione è rapidamente diventata violenta.
Ci sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell'ordine contro i manifestanti che, staccati dal corteo contro le Olimpiadi in Corvetto, si dirigevano verso la tangenziale est. I manifestanti hanno lanciato bottiglie petardi e lacrimogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa (fonte Ansa Video).
Corteo contro le Olimpiadi, le immagini degli scontri tra manifestanti e polizia: cariche e idranti contro gli antagonisti
Durante il corteo contro le Olimpiadi a Milano, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia nel quartiere Corvetto.
Tensioni al corteo contro le Olimpiadi a Milano: petardi e fumogeni, la polizia risponde con cariche e idranti
Al corteo contro le Olimpiadi a Milano, le cose sono sfuggite di mano.
