Nella giornata di oggi sono stati annunciati i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco del Dolby Theatre durante la notte degli Oscar 2026, insieme ai presentatori che condurranno l'evento. Si tratta di performer e figure coinvolte direttamente nella cerimonia, che prenderanno parte alle esibizioni e alle premiazioni previste. Le ultime rifiniture indicano un programma completo per l’evento.

Ultime rifiniture in vista della notte degli Oscar: nella giornata odierna sono stati annunciati i nomi dei perfomers e degli ultimi presentatori. La 98esima edizione presentata da Conan O’Brien, si terrà il prossimo 15 marzo al Dolby Theatre dell’ Ovation Hollywood. Come preannunciato nello scorso mese, durante la cerimonia si esibiranno solo due degli artisti candidati nella categoria Original Song. nella giornata odierna sono stati annunciati Golden della colonna sonora KPop Demon Hunters e I Lied to You di Sinners. Le performance saranno accompagnate da un’imponente messa in scena. Nel momento che vedrà sul palco il cast di KPop Demon Hunters inizia con una fusione di strumentisti e danze tradizionali coreane, celebrando il folklore e l’ispirazione culturale che sono alla base della storia di questo blockbuster animato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oscar 2026, annunciati i performers che si esibiranno sul palco del Dolby Theatre

Articoli correlati

Eurovision Live Tour 2026, annunciati i sei artisti che si esibiranno a MilanoIl palco dell’Arena Milano si accenderà il 19 giugno 2026 con un’esplosione di colori, suoni e memorie, quando il Eurovision Live Tour 2026 farà...

Sanremo 2026, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti si esibiranno insieme sul palco dell'AristonLa superstar americana sarà protagonista giovedì 26 febbraio accanto a Eros Ramazzotti.

Contenuti e approfondimenti su Dolby Theatre

Temi più discussi: Oscar 2026: l’Academy annuncia nuovi presentatori per la cerimonia; Notte degli Oscar 2026, quando sarà, i film candidati e tutto quello che c'è da sapere; Oscar 2026. Annunciati i nuovi presentatori della 98ª edizione; Da Anne Hathaway a Robert Downey Jr. e Paul Mescal, il cast dei presentatori degli Oscar 2026 è wow.

Oscar 2026. Annunciati i nuovi presentatori della 98ª edizioneRobert Downey Jr., Will Arnett, Priyanka Chopra, Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway e Paul Mescal saranno i nuovi presentatori degli Oscar 2026 ... sentieriselvaggi.it

Oscar 2026, tutti i candidati: dal miglior film al miglior attore fino alla miglior regia, ecco chi è in gara per una statuettaManca sempre meno alla notte più attesa dagli amanti del cinema di tutto il mondo. La 98esima edizione degli Oscar (o Academy Awards) si terrà domenica ... leggo.it

Domenica notte al Dolby Theatre di Los Angeles i più grandi nomi di Hollywood celebreranno per l'ultima volta i migliori film dell'anno. Ma chi sono gli attori e i registi in gara, e con quali film - facebook.com facebook

Ecco la Notte degli #Oscar, la 98ª edizione degli The Academy Awards si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles, nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2026. In Italia diretta tv su #Rai1 e in streaming su @RaiPlay nella notte tra il 15 e il 16 marzo x.com