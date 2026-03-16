A Hollywood si celebra il successo di Valentina Merli, produttrice italiana che ha ottenuto il premio come miglior produttrice del cortometraggio vincitore agli Oscar 2026. La sua vittoria evidenzia il riconoscimento internazionale per il suo lavoro e rappresenta un momento di grande rilievo per il cinema italiano. La cerimonia si è svolta con grande attenzione mediatica, e Merli si è distinta tra i vincitori di questa edizione.

Valentina Merli è l’unica vincitrice italiana agli Oscar 2026 per la co-produzione del corto Two People Exchanging Saliva. La produttrice bolognese ha celebrato la vittoria sottolineando la forza del cinema queer e d’impegno civile, ma ha anche lanciato un appello affinché l’Italia sostenga maggiormente il comparto culturale, citando il modello francese come esempio di valorizzazione economica e artistica. Oscar 2026, il trionfo di Valentina Merli con Two People Exchanging Saliva La genesi del corto e il messaggio queer L'appello per il cinema italiano Oscar 2026, il trionfo di Valentina Merli con Two People Exchanging Saliva La 98ª edizione degli Academy Awards ha consacrato Valentina Merli come unico nome italiano tra i vincitori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Oscar 2026, Valentina Merli unica italiana premiata: è la produttrice del miglior cortometraggio

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Tutto quello che riguarda Valentina Merli

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