Oscar 2026 tutti i vincitori | delusione per l’Italia

Da tvzap.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 98ª edizione degli Oscar si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori di tutto il mondo. Sono stati annunciati i vincitori nelle varie categorie, con un focus particolare sulle premiazioni legate al cinema internazionale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e artisti del settore, con momenti che hanno suscitato reazioni di vario genere tra il pubblico presente.

La 98ª edizione degli Academy Awards si è svolta al Dolby Theatre di Los Angeles, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per il mondo del cinema internazionale. La cerimonia, condotta dall’attore e presentatore Conan O’Brien, ha regalato momenti di spettacolo, colpi di scena e alcune decisioni che hanno diviso pubblico e critica. Tra i film più attesi della serata c’erano produzioni di grande peso, con nomination distribuite tra blockbuster e cinema d’autore. Tuttavia l’esito finale ha confermato un dominatore assoluto e lasciato diverse delusioni, soprattutto tra gli artisti più attesi. Per l’Italia non sono arrivate soddisfazioni: nessun film o artista italiano è riuscito a conquistare la prestigiosa statuetta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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