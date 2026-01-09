Paul Thomas Anderson Ryan Coogler e Chloé Zhao tra i registi nominati ai DGA Awards 2026

Il sindacato dei registi americani ha annunciato i nomination per i DGA Awards 2026, un riconoscimento che spesso anticipa gli Oscar. Tra i candidati figurano registi di rilievo come Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler e Chloé Zhao, evidenziando la qualità e la varietà delle produzioni in gara. La cerimonia rappresenta un momento importante per il settore cinematografico e i professionisti coinvolti.

Il sindacato dei registi americani ha svelato i nomi dei filmmaker in corsa per il prestigioso riconoscimento che spesso anticipa la vittoria agli Oscar. Le nomination della 78esima edizione dei premi DGA Awards, assegnati ogni anno dal sindacato dei registi americani, sono state annunciate. In corsa per la vittoria, confermandosi possibili protagonisti anche nella sera degli Oscar, ci sono titoli come Una battaglia dopo l'altra, I peccatori e Marty Supreme. I registi nominati Ryan Coogler e Josh Safdie sono così riusciti a ottenere la loro prima nomination ai DGA Awards, mentre Chloe Zhao, grazie a Hamnet - Nel Nome Del Figlio, è arrivata a quota due: nel 2021 era nella shortlist, e ha poi vinto, grazie a Nomadland. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

