Oscar 2026 trionfa Una battaglia dopo l’altra | sei statuette al film di Paul Thomas Anderson

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, il film “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson ha vinto sei premi, tra cui quello come miglior film del 2025. La pellicola ha ottenuto riconoscimenti in diverse categorie, facendo registrare il maggior numero di statuette della serata. La premiazione si è svolta con la consegna dei premi ai vincitori, senza ulteriori dettagli sui motivi delle vittorie.

La 98ª edizione degli Academy Awards incorona Una battaglia dopo l’altra, il nuovo lavoro di Paul Thomas Anderson, come miglior film del 2025. La pellicola ha dominato la notte degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles, conquistando sei statuette e superando l’altra grande favorita della vigilia, Sinners – I peccatori di Ryan Coogler. Il film di Anderson, una commedia drammatica che racconta il destino di un gruppo di ex rivoluzionari alle prese con le conseguenze del loro passato, ha vinto anche per la miglior regia, la sceneggiatura non originale, il montaggio, il casting – premio assegnato per la prima volta nella storia degli Oscar – e per il miglior attore non protagonista a Sean Penn, che non era presente alla cerimonia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Oscar 2026, trionfa “Una battaglia dopo l’altra”: sei statuette al film di Paul Thomas Anderson Articoli correlati Oscar, ‘Una battaglia dopo l’altra’ miglior film e miglior regia a Paul Thomas AndersonLa notte degli Oscar incorona ‘Una battaglia dopo l’altra’, che vince il premio come miglior film battendo ‘Sinners-I Peccatori’, l’altro grande... “Una battaglia dopo l’altra“. Trionfa Paul Thomas AndersonSe Chalamet si è imposto come miglior attore con Marty Supreme, gli altri trionfatori dei 31esimi Critics’ Choice Awards – i premi dell’associazione... Una raccolta di contenuti su Paul Thomas Anderson Temi più discussi: Oscar 2026, Paul Thomas Anderson: Non esiste il miglior film; Oscar 2026, trionfa Una battaglia dopo l’altra; Oscar 2026. Paul Thomas Anderson vince miglior regia per Una battaglia dopo l’altra; Oscar: Una battaglia dopo l’altra trionfa con 6 statuette. Oscar 2026, Paul Thomas Anderson: Non esiste il miglior filmLa notte degli Oscar 2026 si chiude con il trionfo di Paul Thomas Anderson. Il suo film Una battaglia dopo l’altra ( One Battle After Another) conquista il premio più ambito, quello per miglior film, ... tg24.sky.it Paul Thomas Anderson trionfa agli Oscar: da Il petroliere a Una battaglia dopo l'altra, chi è il regista statunitenseLa notte degli Oscar 2026 ha incoronato finalmente Paul Thomas Anderson. Dopo una carriera lunga e celebrata dalla critica, il regista americano ha ... msn.com Quest'anno ho davvero sorpreso anche me! Delle 20 categorie principali ne ho indovinate 18 (fallendo solo Miglior Fotografia e Casting ). FILM: Una battaglia dopo l’altra REGIA: Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra ATTORE PROTAGONIST - facebook.com facebook E alla fine, il momento tanto atteso è arrivato: la notte degli Oscar® 2026 segna la consacrazione di Paul Thomas Anderson "Una battaglia dopo l'altra" è stato il film dominatore di questa edizione degli Academy Awards, vincendo in totale sei statuette: Migli x.com