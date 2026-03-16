Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Teyana Taylor ha avuto un alterco con il personale di sicurezza subito dopo essere stata annunciata come vincitrice del premio come miglior attrice non protagonista. L'episodio si è verificato mentre la cantante e attrice si avvicinava al palco, creando momenti di tensione tra i presenti. La scena è stata notata da alcuni testimoni e ha attirato l’attenzione sui social.

La notte degli Oscar è spesso raccontata come un perfetto equilibrio tra glamour, applausi e discorsi memorabili, ma dietro le quinte, a volte, la tensione può trasformare l'atmosfera. È quello che sembra essere accaduto alla cerimonia del 2026 con Teyana Taylor. Momenti di tensione alla fine degli Oscar 2026: Teyana Taylor, candidata come miglior attrice non protagonista per Una battaglia dopo l'altra, è stata coinvolta in un acceso confronto con un addetto alla sicurezza dopo la cerimonia. Un video dell'episodio è diventato virale. Il momento di tensione dopo la cerimonia degli Oscar Secondo diversi testimoni e alcune ricostruzioni circolate online, Teyana Taylor sarebbe stata coinvolta in una discussione piuttosto accesa con un addetto alla sicurezza poco dopo la conclusione degli Oscar 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026, Teyana Taylor litiga con la sicurezza dopo l'annuncio per la miglior attrice non protagonista

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