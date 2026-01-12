Teyana Taylor ha ottenuto il premio come Migliore attrice non protagonista ai Golden Globes 2026 per

Teyana Taylor ha fatto la storia ai Golden Globes del 2026 per diversi motivi: oltre a ricevere il primo premio della serata, lo ha conquistato alla sua prima nomination, ma soprattutto è stata la prima star a essere censurata durante il discorso di accettazione, seppur accidentalmente. Teyana Taylor censurata durante il discorso ai Golden Globes. L’ attrice e cantautrice, 35 anni, è stata premiata come Migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione di Perfidia in Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, film che ha vinto il premio per Miglior film musical o commedia, Miglior regista e Miglior sceneggiatura per il cinema. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Teyana Taylor premiata ai Golden Globes come Migliore attrice non protagonista per "Una battaglia dopo l’altra": il discorso virale e "censurato"

Leggi anche: Una battaglia dopo l'altra sarà in corsa alle nomination ai Golden Globes come 'Commedia'

Leggi anche: Nomination ai Golden Globes 2026: ecco l’elenco completo di film e serie (nove candidature per “Una battaglia dopo l’altra”)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Golden Globe 2026: il trionfo di Una battaglia dopo l’altra e la rivincita di Chalamet; Miglior commedia, miglior regista. P. T. Anderson trionfa ai Golden Globes 2026; Golden Globes 2026, tutti i vincitori di cinema e serie tv; One Battle After Another e Adolescence dominano i Golden Globes | VIDEO.

Teyana Taylor vince il Golden Globe e lo dedica “alle piccole ragazze nere”: “La nostra luce non ha bisogno di permesso, la nostra dolcezza non è un difetto. I nostri ... - L'attrice premiata per "One Battle After Another" emoziona con un potente discorso: "La nostra luce non ha bisogno di permesso" ... ilfattoquotidiano.it