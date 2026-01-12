Teyana Taylor premiata ai Golden Globes come Migliore attrice non protagonista per Una battaglia dopo l’altra | il discorso virale e censurato
Teyana Taylor ha ottenuto il premio come Migliore attrice non protagonista ai Golden Globes 2026 per
Teyana Taylor ha fatto la storia ai Golden Globes del 2026 per diversi motivi: oltre a ricevere il primo premio della serata, lo ha conquistato alla sua prima nomination, ma soprattutto è stata la prima star a essere censurata durante il discorso di accettazione, seppur accidentalmente. Teyana Taylor censurata durante il discorso ai Golden Globes. L’ attrice e cantautrice, 35 anni, è stata premiata come Migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione di Perfidia in Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, film che ha vinto il premio per Miglior film musical o commedia, Miglior regista e Miglior sceneggiatura per il cinema. 🔗 Leggi su Amica.it
