Oscar 2026 notte di gloria per Paul Thomas Anderson | Una battaglia dopo l’altra domina con sei statuette

Durante la notte degli Oscar 2026, il regista ha portato a casa sei premi, consolidando la sua posizione nel panorama cinematografico. La cerimonia si è svolta a Hollywood, dove l’attenzione si è concentrata sulla sua vittoria, considerata una delle più significative di questa edizione. La serata ha visto anche altri protagonisti e riconoscimenti, ma l’attenzione resta sulla conquista del regista.

Hollywood ama le rivincite e ogni tanto ne regala una di quelle che fanno rumore. Proprio quello che è successo questa notte quando s ul palco degli Academy Awards a Los Angeles, tra abiti luccicanti e discorsi tremolanti, a trionfare è stato il film “ Una battaglia dopo l’altra” che ha portato a casa ben sei statuette. E per il regista del film Paul Thomas Anderson – in passato già candidato agli oscar per ben tre volte – è arrivata la consacrazione che inseguiva da anni. Trionfa Paul Thomas Anderson con il film “Una battaglia dopo l’altra”. “ Una battaglia dopo l’altra” di Anderson porta a casa premi pesanti, ossia miglior film, regia, montaggio, sceneggiatura non originale, casting e attore non protagonista. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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