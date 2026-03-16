Durante gli Oscar 2026, l’attore ha ricevuto il premio come miglior protagonista per la sua interpretazione in

Il divo ha celebrato il premio come miglior protagonista per il doppio ruolo ne I peccatori dedicandolo a Denzel Washington, Halle Berry e agli altri vincitori afroamericani. Michael B. Jordan si è portato a casa il primo Oscar della sua carriera, portandosi a casa la statuetta come miglior attore protagonista per la sua interpretazione dei fratelli gemelli Smoke e Stack nel thriller soprannaturale I peccatori. L'attore entra nella storia diventando il sesto uomo di colore a trionfare nella categoria miglior attore protagonista. La dedica a Denzel Washington, Halle Berry e altri altri "Sono qui grazie a coloro che mi hanno preceduto", ha detto un commosso Michael B. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026, Michael B. Jordan nel mito: è il sesto attore nero a vincere quella statuetta

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